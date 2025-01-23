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В Баварии выходец из Афганистана напал с ножом на группу детей

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В городе Ашаффенбург в немецкой земле Бавария 28-летний мужчина напал с ножом на группу детей в парке Шенталь, погибли два человека.

По предварительным данным немецких СМИ, погиб двухлетний мальчик из Марокко и 41-летний мужчина - прохожий, попытавшийся защитить детей. Также есть пострадавшие, по данным Frankfurter Rundschau - два человека. В их числе - двухлетняя девочка, приехавшая из Сирии.

Подозреваемый пытался скрыться по железнодорожным путям, и на некоторое время в городе было остановлено движение, затем его задержали.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил, что нападавшим был 28-летний гражданин из Афганистана. По его словам, подозреваемый приехал в Германию в 2022 году и подал заявление о предоставлении убежища. Однако затем он отозвал заявление и процедура была остановлена. Херрманн добавил, что нападавший находился на психиатрическом лечении.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал нападение "невообразимым террористическим актом". "Я устал от того, что каждые несколько недель у нас происходят такие акты насилия - совершенные людьми, которые, по сути, приехали сюда, чтобы найти защиту. Здесь совершенно неуместна неправильно понятая терпимость. Власти должны срочно выяснить, почему нападавший вообще еще находился в Германии. Из полученных данных должны быть немедленно сделаны выводы - недостаточно разговоров", - заявил канцлер.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер назвал сегодняшний день "ужасным" для всей земли и выразил надежду на скорое выздоровление пострадавших.


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URL: https://www.vb.kg/442262
Теги:
Афганистан, Германия, дети, нападение
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