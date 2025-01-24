Погода
$ 87.44 - 87.84
€ 89.83 - 91.01

В 2024 году за фитосанитарные сертификаты поступило более 32 млн сомов

257  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На специальный счёт Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за 12 месяцев 2024 года поступило 48 млн 593,9 тыс. сомов, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Из них:

– За представление фитосанитарных сертификатов – 32 млн 592,9 тыс. сомов;

– За проведение лабораторных экспертиз и исследований (лаборатория по карантину растений) – 6 млн 623,5 тыс. сомов;

– За обеззараживание – 3 млн 788,5 тыс. сомов; –

За химическую и биологическую обработку – 3 млн 112,7 тыс. сомов;

– За проведение анализа и проверки (токсикологическая лаборатория) – 2 млн 476,3 тыс. сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442264
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  