В 2024 году за фитосанитарные сертификаты поступило более 32 млн сомов

На специальный счёт Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за 12 месяцев 2024 года поступило 48 млн 593,9 тыс. сомов, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Из них:

– За представление фитосанитарных сертификатов – 32 млн 592,9 тыс. сомов;

– За проведение лабораторных экспертиз и исследований (лаборатория по карантину растений) – 6 млн 623,5 тыс. сомов;

– За обеззараживание – 3 млн 788,5 тыс. сомов; –

За химическую и биологическую обработку – 3 млн 112,7 тыс. сомов;

– За проведение анализа и проверки (токсикологическая лаборатория) – 2 млн 476,3 тыс. сомов.