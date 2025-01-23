Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 89.83 - 91.01

Депутаты обеспокоены экологической обстановкой в Бишкеке

272  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На парламентской сессии, 22 января, депутаты заслушали информацию о ходе исполнения постановления ЖК КР. Наряду с этим, парламентарии рассмотрели проект постановления "О мерах по снижению транспортных заторов и обеспечению безопасности движения автомобильного транспорта на территории городов Бишкек и Ош".

Информацию об экологической обстановке, связанной со смогом, представил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев.

Информацию о проекте постановления ЖК КР "О мерах по снижению транспортных заторов и обеспечению безопасности движения автомобильного транспорта на территории городов Бишкек и Ош" представил один из инициаторов, депутат Марлен Маматалиев.

Следует отметить, что инициаторами данного проекта выступила группа депутатов в лице Марлена Маматалиева, Бактыбека Сыдыкова, Улугбек Ормонова, Камилы Талиевой, Эльдара Абакирова, Мурадила Сыдыкова, Илимбека Кубанычбекова, Медербека Саккараева, Таланта Мамытова и Шайырбека Ташиева.

В рамках заседания, был озвучен ряд инициатив по решению проблемных вопросов. В частности, нардеп Суйунбек Омурзаков заявил, что из-за смога растет заболеваемость населения. отметив, что эти вопросы поднимаются не первый год, но, к сожалению, в данном направлении не были приняты необходимые меры и нет никакого результата.

Депутат Бекмурза Эргешов обозначил вопросы о предпринятых мерах по борьбе со смогом и количестве угольных котельных в Оше. Он также поднял вопрос о решении автомобильной пробки в южной столице республики.

Депутат Балбак Тулобаев подчеркнул, что для решения проблемы с автомобильными пробками необходимо принять радикальные меры, предложив, рассмотреть вопрос о метробусе и строительстве дорог через речки и каналы.

В ходе обсуждения народный избранник Дастан Бекешев уточнил вопрос о выделении финансовых средств из республиканского бюджета на меры по борьбе со смогом, предоставлении субсидии гражданам для проведения природного газа в их дома. Он подчеркнул, что для снижения транспортных заторов необходимо развитие системы общественного транспорта.

В целях решения автомобильных пробок, его коллега депутат Жанарбек Акаев предложил использовать государственно-частное партнерство.

Депутат Аманкан Кенжебаев обратил внимание на развитие и строительство транспортных развязок в Бишкеке. Он подчеркнул, что в 2025 году была запланирована газификация села Военно-Антоновка.

Депутат Бактыбек Чойбеков поднял вопросы о работе компании "Газпром", качестве угля и по газификации ряда населенных пунктов. "В 2025 году компания "Газпром" по соглашению должна была завершить работу по газификации населенных пунктов на 50%. Между тем, на сегодняшний день, даже не завершена работа по газификации Бишкека", -подчеркнул Чойбеков.

Депутат Русланбек Жакышов заявил, что каждый год поднимается вопрос о газификации населенных пунктов, однако, нет результатов. По его мнению, необходимо провести переговоры по снижению стоимости подключения и тарифа на природный газ.

Народная избранница Гуля Кожокулова обратилась к мэру Бишкека Айбеку Джунушалиеву, подчеркнув, что в столице много нерешенных проблем, но, не предпринимаются эффективные меры по их решению. Она также подняла вопрос о вырубке тополей на проспекте Чынгыза Айтматова. На это градоначальник ответил, что есть заключения экспертов о необходимости замены обозначенных тополей.

Депутат Ырысбек Атажанов обозначил вопросы о стоимости природного газа и тарифе для населения. А также о работе, регулировании длительности сигналов светофоров. Он также заявил о необходимости запретить деятельность по скупке катализаторов.

Депутат Алишер Козуев подчеркнул, что ситуация со смогом поднимается каждый год. Козуев уделил особое внимание вопросам газификации населенных пунктов и бесперебойной поставки природного газа.

Отвечая на вопросы депутатов, представитель компании "Газпром" Арзымат Алдаяров ответил, что компания полностью исполняет инвестиционную программу и тариф на природный газ для населения один из самых низких.

Автор Софья Березовская


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442265
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, смог
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  