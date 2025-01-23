Депутаты обеспокоены экологической обстановкой в Бишкеке

На парламентской сессии, 22 января, депутаты заслушали информацию о ходе исполнения постановления ЖК КР. Наряду с этим, парламентарии рассмотрели проект постановления "О мерах по снижению транспортных заторов и обеспечению безопасности движения автомобильного транспорта на территории городов Бишкек и Ош".

Информацию об экологической обстановке, связанной со смогом, представил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев.

Информацию о проекте постановления ЖК КР "О мерах по снижению транспортных заторов и обеспечению безопасности движения автомобильного транспорта на территории городов Бишкек и Ош" представил один из инициаторов, депутат Марлен Маматалиев.

Следует отметить, что инициаторами данного проекта выступила группа депутатов в лице Марлена Маматалиева, Бактыбека Сыдыкова, Улугбек Ормонова, Камилы Талиевой, Эльдара Абакирова, Мурадила Сыдыкова, Илимбека Кубанычбекова, Медербека Саккараева, Таланта Мамытова и Шайырбека Ташиева.

В рамках заседания, был озвучен ряд инициатив по решению проблемных вопросов. В частности, нардеп Суйунбек Омурзаков заявил, что из-за смога растет заболеваемость населения. отметив, что эти вопросы поднимаются не первый год, но, к сожалению, в данном направлении не были приняты необходимые меры и нет никакого результата.

Депутат Бекмурза Эргешов обозначил вопросы о предпринятых мерах по борьбе со смогом и количестве угольных котельных в Оше. Он также поднял вопрос о решении автомобильной пробки в южной столице республики.

Депутат Балбак Тулобаев подчеркнул, что для решения проблемы с автомобильными пробками необходимо принять радикальные меры, предложив, рассмотреть вопрос о метробусе и строительстве дорог через речки и каналы.

В ходе обсуждения народный избранник Дастан Бекешев уточнил вопрос о выделении финансовых средств из республиканского бюджета на меры по борьбе со смогом, предоставлении субсидии гражданам для проведения природного газа в их дома. Он подчеркнул, что для снижения транспортных заторов необходимо развитие системы общественного транспорта.

В целях решения автомобильных пробок, его коллега депутат Жанарбек Акаев предложил использовать государственно-частное партнерство.

Депутат Аманкан Кенжебаев обратил внимание на развитие и строительство транспортных развязок в Бишкеке. Он подчеркнул, что в 2025 году была запланирована газификация села Военно-Антоновка.

Депутат Бактыбек Чойбеков поднял вопросы о работе компании "Газпром", качестве угля и по газификации ряда населенных пунктов. "В 2025 году компания "Газпром" по соглашению должна была завершить работу по газификации населенных пунктов на 50%. Между тем, на сегодняшний день, даже не завершена работа по газификации Бишкека", -подчеркнул Чойбеков.

Депутат Русланбек Жакышов заявил, что каждый год поднимается вопрос о газификации населенных пунктов, однако, нет результатов. По его мнению, необходимо провести переговоры по снижению стоимости подключения и тарифа на природный газ.

Народная избранница Гуля Кожокулова обратилась к мэру Бишкека Айбеку Джунушалиеву, подчеркнув, что в столице много нерешенных проблем, но, не предпринимаются эффективные меры по их решению. Она также подняла вопрос о вырубке тополей на проспекте Чынгыза Айтматова. На это градоначальник ответил, что есть заключения экспертов о необходимости замены обозначенных тополей.

Депутат Ырысбек Атажанов обозначил вопросы о стоимости природного газа и тарифе для населения. А также о работе, регулировании длительности сигналов светофоров. Он также заявил о необходимости запретить деятельность по скупке катализаторов.

Депутат Алишер Козуев подчеркнул, что ситуация со смогом поднимается каждый год. Козуев уделил особое внимание вопросам газификации населенных пунктов и бесперебойной поставки природного газа.

Отвечая на вопросы депутатов, представитель компании "Газпром" Арзымат Алдаяров ответил, что компания полностью исполняет инвестиционную программу и тариф на природный газ для населения один из самых низких.

Автор Софья Березовская