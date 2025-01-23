Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 89.83 - 91.01

Какие виды налогов обеспечили основные поступления в бюджет Кыргызстана?

94  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В 2024 году Государственная налоговая служба Кыргызской Республики достигла рекордного уровня сбора налогов, собрав в бюджет страны 228,2 млрд сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ключевыми источниками поступлений стали:

– НДС на внутренние товары – 39,4 млрд сомов,

– НДС на импорт из стран ЕАЭС – 37,9 млрд сомов,

– Подоходный налог – 26,5 млрд сомов,

– Налог на прибыль – 20,1 млрд сомов,

– Налог на доходы золотодобывающих компаний – 16,1 млрд сомов,

– Единый налог – 15,08 млрд сомов,

– Акциз на импорт из стран ЕАЭС – 13,3 млрд сомов.

По сравнению с 2023 годом наблюдается рост поступлений:

– НДС на внутренние товары увеличился на 9,6 млрд сомов (+132,4%),

– НДС на импорт из стран ЕАЭС – на 5,2 млрд сомов (+115,9%),

– Подоходный налог – на 4,7 млрд сомов (+121,4%),

– Налог на прибыль – на 2,5 млрд сомов (+114%),

– Налог на доходы золотодобывающих компаний – на 5,5 млрд сомов (+152%),

– Акциз на импорт из стран ЕАЭС – на 587,7 млн сомов (+104,6%).

Особенно выделяется рост поступлений по единому налогу – на 212,6% или на 8 млрд сомов, что стало рекордом среди всех видов налогов.

Отметим, увеличение налоговых сборов стало возможным благодаря улучшению налогового администрирования, усиленному мониторингу и анализу, а также внедрению современных цифровых технологий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442268
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  