Какие виды налогов обеспечили основные поступления в бюджет Кыргызстана?

В 2024 году Государственная налоговая служба Кыргызской Республики достигла рекордного уровня сбора налогов, собрав в бюджет страны 228,2 млрд сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ключевыми источниками поступлений стали:

– НДС на внутренние товары – 39,4 млрд сомов,

– НДС на импорт из стран ЕАЭС – 37,9 млрд сомов,

– Подоходный налог – 26,5 млрд сомов,

– Налог на прибыль – 20,1 млрд сомов,

– Налог на доходы золотодобывающих компаний – 16,1 млрд сомов,

– Единый налог – 15,08 млрд сомов,

– Акциз на импорт из стран ЕАЭС – 13,3 млрд сомов.

По сравнению с 2023 годом наблюдается рост поступлений:

– НДС на внутренние товары увеличился на 9,6 млрд сомов (+132,4%),

– НДС на импорт из стран ЕАЭС – на 5,2 млрд сомов (+115,9%),

– Подоходный налог – на 4,7 млрд сомов (+121,4%),

– Налог на прибыль – на 2,5 млрд сомов (+114%),

– Налог на доходы золотодобывающих компаний – на 5,5 млрд сомов (+152%),

– Акциз на импорт из стран ЕАЭС – на 587,7 млн сомов (+104,6%).

Особенно выделяется рост поступлений по единому налогу – на 212,6% или на 8 млрд сомов, что стало рекордом среди всех видов налогов.

Отметим, увеличение налоговых сборов стало возможным благодаря улучшению налогового администрирования, усиленному мониторингу и анализу, а также внедрению современных цифровых технологий.