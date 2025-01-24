Погода
$ 87.44 - 87.84
€ 89.83 - 91.01

Работники "Спецсвязи" просят президента и главу ГКНБ защитить их права

156  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президента КР Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева сотрудники госпредприятия "Служба специальной связи" Министерства внутренних дел Кыргызстана Бакыт Уркунбаев, Жолдошбек Абдырасулов и Адиль Шеримбеков просят разрешить ситуацию, касающихся их пенсий.

По их словам, на протяжении всех этих лет пенсия выплачивалась им регулярно, однако в последние годы начались проблемы с ее назначением и выплатой.

Сотрудники подчеркивают, что, несмотря на то, что Спецсвязь Кыргызстана является частью системы МВД, она никогда не являлась военизированной службой, как было указано в судебном решении. Работники утверждают, что они не требуют пенсии как сотрудники органов внутренних дел, а только просят продолжить выплаты, как это было раньше - как сотрудникам Спецсвязи. Они также отмечают, что Закон Кыргызской Республики "О пенсионном обеспечении военнослужащих" ясно указывает на право работников "Спецсвязи" на пенсионное обеспечение и прописывает их право на пенсию в соответствии с этим законом.

Сотрудники требуют, чтобы в свою очередь Министерство внутренних дел не мешало назначению пенсии в соответствии с прежней практикой, а также, чтобы их право на пенсию было признано в рамках законодательства, не отождествляя "Спецсвязь" с военизированными или внутренними органами. В своей обращении они также упоминают о том, что Счетная палата Кыргызской Республики ежегодно проверяла деятельность "Спецсвязи Кыргызстана", включая порядок назначения и начисления пенсий. За все годы существования "Спецсвязи" эта проверка никогда не ставила под сомнение законность назначения пенсий. Однако, после перехода "Спецсвязи Кыргызстана" в состав МВД, Счетная палата вдруг выразила сомнение в отношении действующего закона, который исполнялся надлежащим образом все эти годы. Работники считают, что это является неоправданным и в этой связи требуют внимательного пересмотра.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

Прикрепленные файлы
URL: https://www.vb.kg/442270
Теги:
МВД, Социальный фонд, пенсии, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  