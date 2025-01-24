Работники "Спецсвязи" просят президента и главу ГКНБ защитить их права

Президента КР Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева сотрудники госпредприятия "Служба специальной связи" Министерства внутренних дел Кыргызстана Бакыт Уркунбаев, Жолдошбек Абдырасулов и Адиль Шеримбеков просят разрешить ситуацию, касающихся их пенсий.

По их словам, на протяжении всех этих лет пенсия выплачивалась им регулярно, однако в последние годы начались проблемы с ее назначением и выплатой.

Сотрудники подчеркивают, что, несмотря на то, что Спецсвязь Кыргызстана является частью системы МВД, она никогда не являлась военизированной службой, как было указано в судебном решении. Работники утверждают, что они не требуют пенсии как сотрудники органов внутренних дел, а только просят продолжить выплаты, как это было раньше - как сотрудникам Спецсвязи. Они также отмечают, что Закон Кыргызской Республики "О пенсионном обеспечении военнослужащих" ясно указывает на право работников "Спецсвязи" на пенсионное обеспечение и прописывает их право на пенсию в соответствии с этим законом.

Сотрудники требуют, чтобы в свою очередь Министерство внутренних дел не мешало назначению пенсии в соответствии с прежней практикой, а также, чтобы их право на пенсию было признано в рамках законодательства, не отождествляя "Спецсвязь" с военизированными или внутренними органами. В своей обращении они также упоминают о том, что Счетная палата Кыргызской Республики ежегодно проверяла деятельность "Спецсвязи Кыргызстана", включая порядок назначения и начисления пенсий. За все годы существования "Спецсвязи" эта проверка никогда не ставила под сомнение законность назначения пенсий. Однако, после перехода "Спецсвязи Кыргызстана" в состав МВД, Счетная палата вдруг выразила сомнение в отношении действующего закона, который исполнялся надлежащим образом все эти годы. Работники считают, что это является неоправданным и в этой связи требуют внимательного пересмотра.