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В Балыкчы мать и ребенок пострадали из-за сильного ветра

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 23 января 2025 года, около 06:22 часов утра, в городе Балыкчы Иссык-Кульской области был зафиксирован сильный ветер западного направления со скоростью 28-34 метра в секунду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в результате стихии была повреждена крыша и разбито окно инфекционного отделения Балыкчинской городской больницы. В происшествии пострадали два человека - женщина (Ш. кызы Ж., 1992 года рождения) и младенец (2023 года рождения), находившиеся на лечении в палате.

"В настоящее время их состояние стабильное, и они находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/442272
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, больница, семья, МЧС
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