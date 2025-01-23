В Балыкчы мать и ребенок пострадали из-за сильного ветра

Сегодня, 23 января 2025 года, около 06:22 часов утра, в городе Балыкчы Иссык-Кульской области был зафиксирован сильный ветер западного направления со скоростью 28-34 метра в секунду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в результате стихии была повреждена крыша и разбито окно инфекционного отделения Балыкчинской городской больницы. В происшествии пострадали два человека - женщина (Ш. кызы Ж., 1992 года рождения) и младенец (2023 года рождения), находившиеся на лечении в палате.

"В настоящее время их состояние стабильное, и они находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении ведомства.