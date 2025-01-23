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В Оше задержан сотрудник ГТС за занижение таможенных платежей

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Выявлена коррупционная схема по занижению таможенных платежей в Ошской таможне. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, 5 июля 2024 года Ж.Т.Ж. при досмотре автомобиля марки "Toyota Prado", заявленного как 2005 года выпуска, но фактически произведенного в 2018 году, проигнорировал явные несоответствия в документах. Сотрудник выдал положительный акт таможенного досмотра в пользу владельца транспортного средства.

На основании этого акта был занижен размер таможенных платежей. В бюджет поступило 438 114 сомов вместо положенных 1 497 576 сомов, что привело к ущербу в размере 1 059 462 сома.

21 января 2025 года Ж.Т.Ж. предъявили обвинение по статье 337 часть 3 УК КР ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.


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URL: https://www.vb.kg/442273
Теги:
ГКНБ, ГТС, задержание, Ош
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