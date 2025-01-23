Заседание ЖК: Углеродный рынок, шумные мигранты, санкции и цифровой сом

Сегодня депутаты ЖК проводили очередное заседание. VB.KG – о самых главных заявлениях этого четверга в стенах парламента.

Главной темой дня стало проведение Координационного совета ЖК спикером Нурланбеком Тургунбек уулу. Речь шла о международных мероприятиях, которые будут проходить в Кыргызстане, зарубежных визитах, повышении эффективности работы парламента и, конечно, соблюдении депутатской этики.

Решали насущные проблемы и на стандартном заседании. Сегодня депутаты возмутились плохим поведением мигрантов в Кыргызстане. И это при том, что буквально недавно они же были недовольны позицией России по ужесточению миграционных норм.

Эрнис Айдаралиев уверен, что кыргызстанцам не дают спать граждане Пакистана и потребовал принять меры.

"В какой бы стране не находились, нужно уважать законы и традиции этой страны", - заявил представитель фракции "Ыйман нуру" Айдаралиев.

Дастан Бекешев озаботился попаданием в санкционные списки США ОАО "Керемет банк". Он уверен, что внешние операции Кыргызстана могут оказаться под угрозой, если следом за банком под санкциями окажется Торговая компания, созданная недавно Минэкономики КР для работы с иностранным бизнесом.

Народный депутат Марлен Маматалиев резонно предложил вывести из кредитного "черного списка" граждан с мелкими просрочками. Он напомнил, что оказываются в этом списке не олигархи, а небогатые люди. И именно из-за финансовых трудностей они вовремя не могут внести обязательную оплату по кредитам.

Коснулись парламентарии и важной для бишкекчан и пригородов столицы темы – смога и выбросов. Динара Ашимова уверена, что у республики нет даже данных по объемам вредных выбросов и их нейтрализации. По ее словам, это одна из предпосылок, почему никто из развитых стран не откликнулся на призыв Кыргызстана о списании внешнего долга Кыргызстана в обмен на его зеленые инициативы.

Ашимова также предложила создать в нашей стране аналог углеродного рынка.

"С ведением углеродного налога очень сильно поменяются международные экономические отношения. У Кыргызстана есть возможность стать тем резервуаров, где будут добываться эти углеродные налоги. Нам в срочном порядке нужно создавать свою систему", - заявила она.

Также на повестке дня ЖК стоял цифровой сом, принципы его защиты от хакеров и возможности обналичивания цифровой валюты.