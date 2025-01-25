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В КР зарегистрировано более 753 тысяч голов скота в системе идентификации

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- Светлана Лаптева
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В 2024 году в Кыргызстане зарегистрировано более 753 тысяч голов скота в системе идентификации животных.

В 2024 году в информационной системе идентификации и отслеживания животных (далее-СИОЖ) активный (живой) статус имели 2 575,9 тыс. голов скота. В том числе:

крупного рогатого скота - 2 070,4 тыс.

лошадей - 503,0 тыс.

свиней - 2,5 тыс.

В 2024 году при идентификации поголовья по республике 753,7 тыс. голов скота прошли идентификацию и были зарегистрированы в информационной системе СИОЖ. В том числе:

крупного рогатого скота - 712,5 тыс.

лошадей - 32,6 тыс.

свиней - 8,6 тыс.

По идентификации животных с присвоением группового идентификационного номера в 126 птицеводческих хозяйствах идентифицировано и включено в информационную систему 147 птицеферм, в 1410 пчеловодческих хозяйствах - 107,6 тыс. ульев, в 203 хозяйствах - 8767 прудов.

Отметим, что в 2023 году вышел приказ ветеринарной службы при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности для проведения мероприятий по идентификации овец и коз по всей стране, пилотными районами определены Араванский, Кеминский, Тюпский районы. На сегодняшний день в указанных районах идентифицировано 134,5 тыс. голов овец и коз.


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URL: https://www.vb.kg/442282
Теги:
Кыргызстан, животные
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