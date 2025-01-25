700 квадратных метров земельной площади возвращены в госсобственность

На основании жалобы жителей Куланакского айыльного округа Нарынского района в ходе проверки было установлено, что построенный гражданином Р.И. сарай для скота и контейнерприспособленный для жилья на участке "Боронбай" в долине "Чой-Жап" Учкунского айыльного округа являются незаконными.

На основании указанных фактов Нарынский районный суд удовлетворил исковое заявление Регионального управления по Нарынской области Службы по земельному и водному надзору.

Верховный Суд Кыргызской Республики также оставил в силе решение Нарынского районного суда. То есть, в целом 700 квадратных метров земельной площади были возвращены в государственную собственность.