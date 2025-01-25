Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 91.15 - 92.15

700 квадратных метров земельной площади возвращены в госсобственность

185  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На основании жалобы жителей Куланакского айыльного округа Нарынского района в ходе проверки было установлено, что построенный гражданином Р.И. сарай для скота и контейнерприспособленный для жилья на участке "Боронбай" в долине "Чой-Жап" Учкунского айыльного округа являются незаконными.

На основании указанных фактов Нарынский районный суд удовлетворил исковое заявление Регионального управления по Нарынской области Службы по земельному и водному надзору.

Верховный Суд Кыргызской Республики также оставил в силе решение Нарынского районного суда. То есть, в целом 700 квадратных метров земельной площади были возвращены в государственную собственность.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442284
Теги:
Нарынская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  