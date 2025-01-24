Бишкекчане могут отслеживать качество воздуха в городе в режиме онлайн

В рамках усиления экологического мониторинга и обеспечения прозрачного доступа граждан к информации о состоянии атмосферного воздуха,

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с ОАО "Кыргызтелеком" установило камеры на горе Боз-Болток и в жилом комплексе "Совмин". Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Цель установки камер:

• Предоставление каждому жителю возможности в реальном времени наблюдать за состоянием воздуха.

• Создание архивных данных для мониторинга, научных исследований и предотвращения манипуляций с устаревшими видеоматериалами.

Данные камеры направлены на повышение осведомленности населения о состоянии окружающей среды и формирование экологически ответственного поведения.

Как воспользоваться трансляцией?

Наблюдать за качеством воздуха можно через онлайн-камеры по ссылке.