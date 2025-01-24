ОСАГО: Как автовладельцам подстраховать себя зимой

С наступлением зимы дорожная ситуация становится значительно сложнее. Гололед, снегопады и ограниченная видимость увеличивают риск ДТП, создавая серьезные вызовы для водителей. В таких условиях важно заранее позаботиться не только о своей безопасности, но и о финансовой защите.

Почему зимой возрастает риск ДТП?

Зимние условия приводят к увеличению вероятности аварий по нескольким причинам:

- Скользкая дорога и увеличенный тормозной путь.

- Ухудшенная видимость из-за снегопадов.

- Неожиданные маневры других участников движения.

Что покрывает ОСАГО зимой?

ОСАГО остается надежным помощником при авариях даже в сложных условиях. Вот как действует страховка:

- Если водитель стал виновником ДТП, страховая компания возмещает ущерб пострадавшей стороне.

- Если виновником является другой водитель, ваш ремонт будет покрыт его страховкой при наличии полиса.

- Правильное оформление происшествия гарантирует, что страховая выплата не будет отклонена.

Типичные зимние ДТП, при которых действует ОСАГО:

- Столкновение на скользкой дороге из-за заноса.

- Аварии на перекрестках и во дворах при плохой видимости.

- Наезды на препятствия или автомобили во время парковки в снегопад.

Как действовать при ДТП зимой?

1. Включите аварийные огни и выставьте знак.

2. Убедитесь в безопасности всех участников происшествия.

3. Зафиксируйте место аварии, сфотографировав повреждения.

4. Вызовите сотрудников ГУОБДД.

5. Обратитесь в страховую компанию для дальнейших действий.

Развенчание мифов об ОСАГО зимой

Миф: "Если виноват гололед, ОСАГО не действует."

Правда: Страховка покрывает ущерб вне зависимости от погодных условий.

Миф: "Без зимней резины страховка не выплатит компенсацию."

Правда: Зимние шины не являются обязательным условием для выплат.

Миф: "ОСАГО покрывает только крупные аварии."

Правда: Даже незначительный ущерб компенсируется.

Как подготовить автомобиль к зиме?

- Используйте качественную зимнюю резину и регулярно проверяйте давление в шинах.

- Держите в машине аварийный набор: знак, лопату, фонарик.

- Убедитесь, что запас морозостойкой жидкости всегда пополнен.

- Планируйте маршрут с учетом погодных условий.

Зимние дороги требуют повышенного внимания и соблюдения всех правил дорожного движения. ОСАГО - ваш надежный помощник, который защитит вас в случае непредвиденных ситуаций. Позаботьтесь о страховке своего автомобиля уже сегодня!

Больше информации на сайтах: Финнадзора и "Кыргызская Ассоциация Страховщиков"