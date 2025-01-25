В Таиланде разрешили однополые браки

В Таиланде вступил в силу закон, разрешающий ЛГБТК-браки. Из соответствующего определения в Гражданском кодексе страны убрали слова "мужчина", "женщина", "муж" и "жена", заменив их на нейтральные "супруг" и "лицо". По всей стране открыли специальные пункты, где ЛГБТК-люди могут пожениться прямо сегодня. Церемонию провели уже для сотен пар - некоторые из них ждали этого десятилетиями.

Напомним, новый президент США Дональд Трамп подписал указ о признании в США только двух неизменных полов- женского и мужского. Согласно новому указу, страна официально признает только два пола- мужской и женский.