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Бывший руководитель "Бишкекгорлифта" задержан за коррупционные схемы

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ГКНБ пресек коррупционную схему в "Бишкекгорлифт", связанный с незаконным выводом бюджетных средств, предназначенных для модернизации лифтов в многоэтажных домах столицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Схема была организована с целью личного обогащения бывшим руководителем предприятия С.М.А. и действующим главным бухгалтером. В результате расследования, было установлено, что в рамках программы по замене старых лифтов в Бишкеке, в смету расходов на каждый лифт было заложено 267 тысяч сомов. Однако подрядным организациям фактически выплачивалось лишь 135 тысяч сомов, а оставшиеся 132 тысячи сомов присваивались ответственными лицами МП "Бишкекгорлифт".

Кроме того, в ходе следственно-оперативных мероприятий в офисах предприятия были обнаружены финансовые документы, подтверждающие, что бывшее руководство регулярно получало средства с расчетного счета предприятия, варьирующиеся от 150 тыс. до 2 млн сомов.

В результате собранных материалов был задержан бывший директор "Бишкекгорлифт", который водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется дальнейшее расследование для выявления всех причастных лиц и установления всех обстоятельств преступления.


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URL: https://www.vb.kg/442294
Теги:
коррупция, лифт, Бишкек
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