В КР стали активнее поддерживать объединенных сельхозтоваропроизводителей

С 1 января 2025 года в Кыргызстане запущен проект "Финансирование объединенных товаропроизводителей".

Целью ФОТП является стимулирования процесса укрупнения мелкотоварного производства и оказания государственной поддержки объединенным товаропроизводителям путем предоставления доступных и льготных кредитных средств. Проект будет действовать в общей сложности 60 месяцев или 5 лет и финансируется из республиканского бюджета, со стороны "Айыл Банка" и ОАО "Элдик Банк".

Так, для объединенных товаропроизводителей, занимающихся животноводством, растениеводством предусмотрены кредитные средства в размере до 25 млн сомов по 6% на 60 месяцев. Предприятия перерабатывающей промышленности, образовавшие кластерные объединения с объединениями товаропроизводителей до 150 млн сомов по 6% на 60 месяцев.

Также Хозяйствующим субъектам, занимающиеся с высокоэффективной и ресурсосберегающей технологией (капельное орошение, дождевание); ведение тепличного хозяйства; лизинг сельскохозяйственной техники и животных, создание машинно-тракторных станций (МТС), образовавшие объединенные общества до 50 млн. сомов на залоговой основе по 6% на 60 месяцев.