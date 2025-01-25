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ГКНБ задержан экс-глава ОАО "Кыргызиндустрия"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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24 января 2024 года ГКНБ было возбуждено уголовное дело по факту коррупции в отношении ответственных должностных лиц ОАО "Кыргызиндустрия", сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием к возбуждению данного уголовного дела послужили материалы комплексной проверки деятельности ОАО "Кыргызиндустрия", проведенной Генеральной прокуратурой республики.

Следствием было установлено, что в целях обеспечения модернизации промышленности и эффективного управления хозяйственными обществами с государственной долей, в конце 2021 года Кабинетом Министров было образовано ОАО "Кыргызиндустрия".

В целях реализации задач, поставленных перед указанным Обществом в период 2022-2024 гг. в адрес последнего из бюджета республики было выделено более 2,3 млрд. сомов.

Однако, отдельные должностные лица ОАО "Кыргызиндустрия", преследуя личные корыстные цели, создали устойчивую коррупционную схему по присвоению и растрате бюджетных средств через дочерние компании.

Так, с 2022 по 2024 год ОАО "Кыргызиндустрия" было создано и профинансировано более 40 заведомо убыточных предприятий, финансовые вливания в которые остались безвозвратными.

Результаты первоочередных следственных действий дают основания полагать, что руководство ОАО "Кыргызиндустрия" изначально преследовало личные корыстные цели по незаконному обогащению и созданию благоприятных условий для себя и приближенных лиц.

Для чего в структуре Общества было предусмотрено неоправданно большое количество руководящих должностей (из 75 сотрудников 33 являются руководителями), на которые назначались родственники, друзья и приближенные лица с высоким фондом оплаты труда.

Следует отметить, что руководство и особо приближенные к ним сотрудники одновременно занимали должности в ОАО "Кыргызиндустрия" и в дочерних компаниях, где также получали заработную плату.

В результате неэффективного управления, нерационального использования государственных ресурсов, их умышленная растрата и декларативный подход к стратегии развития Общества повлекли за собой причинение особо крупного ущерба государству, точный размер которого устанавливается.

На сегодняшний день бывший президент ОАО "Кыргызиндустрия" А.Ж. и вице-президент Б.Б. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР, в установленные сроки им будет предъявлено обвинение, а судом применена мера пресечения.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее должность президента ОАО "Кыргызиндустрия" занимал Абдураимов Жарасул.


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URL: https://www.vb.kg/442303
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция, Кыргызстан
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