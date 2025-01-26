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Госпитализация в отделения хирургии: условия и оплата медицинских услуг

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Пациенты, госпитализированные в отделения хирургии для проведения плановых операций, освобождаются от оплаты ряда медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) при внесении установленной сооплаты, сообщает пресс-служба ФОМС.

В частности:

1. Манипуляции, наркоз и операция.

Пациенты, находящиеся в стационаре, не оплачивают дополнительно стоимость всех манипуляций, включая наркоз и проведение самой операции.

2. Медикаменты и медицинские изделия.

В процессе лечения пациентам предоставляются все необходимые медикаменты, включенные в перечень жизненно важных лекарственных средств (ПЖВЛС). Ознакомиться со списком доступных препаратов можно у медицинских работников или на информационных стендах в отделении. Также предоставляются все необходимые медицинские изделия, такие как марля, бинты, шприцы, системы для инфузий и другие расходные материалы, которые требуются для лечения и операции. Это касается и медикаментов, назначенных для подготовки к операции, а также для послеоперационного восстановления.

3. Лабораторные и диагностические исследования.

Все лабораторные и диагностические исследования, проводимые в стационаре, включая анализы, ультразвуковое исследование, рентген и другие процедуры, осуществляются бесплатно на основании медицинских показаний.

4. Направление в частные клиники.

В случае отсутствия необходимого медицинского оборудования или возможности выполнения лабораторных исследований в стационаре, пациент может быть направлен для диагностики в частные клиники или лаборатории.

Важно!

Если с пациента взимается дополнительная оплата за вышеуказанные услуги, необходимо обратиться к руководителю отделения или администрации стационара. Если вопрос не будет решен положительно, рекомендуем звонить на круглосуточную горячую линию 113.


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URL: https://www.vb.kg/442304
Теги:
операция, тарифы, Кыргызстан, медицина
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