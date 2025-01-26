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Эрбол Султанбаев встретился с главой Минприроды Беларуси Сергеем Масляком

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В Минске прошла встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрбола Султанбаева с министром природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь Сергеем Масляком, сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в сфере изменения климата, его влияние на развитие и сохранение горных и лесных экосистем.

Эрбол Султанбаев выразил признательность белорусской стороне за присоединение к Декларации об изменении климата, горах и ледниках, инициированной президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым в ходе саммита СОР-29.

Кроме того, стороны обсудили возможное сотрудничество в проектах по геологоразведке полезных ископаемых, обучению специалистов и обмену опытом в данном направлении.


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URL: https://www.vb.kg/442306
Теги:
МИД, Кыргызстан
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