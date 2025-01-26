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В Бишкеке оштрафованы очередные эко-нарушители

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Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек выявила эко-нарушителей. Они сжигали отходы, которые запрещены в правилах благоустройства столицы.

На сжигании строительного материала выявлено и оштрафовано физическое лицо А.Н.Ш. Установлено, что житель использовал обрезки ламината в качестве растопки. Из-за того, что материал не сгорел, отходы были вынесены наружу, что повлияло на распространение едкого запаха.

Эко-нарушение зафиксировано по адресу: пер. Витебский, 1а. Житель Т.Р.А. сжигал отходы, за что на месте составлен протокол, согласно части 3, статьи 115 Кодекса КР о правонарушениях.

Только за 2024 год Муниципальной инспекцией установлено 256 случаев сжигания мусора, других отходов и сухотравья. Всего общий размер наложенных штрафов составил порядка 3 млн сомов.

Уважаемые горожане, хозсубъекты! Разрешается использование угля и дров, остальные предметы для сжигания запрещены. За нарушение предусмотрен штраф для физических лиц – 7 500, для юридических – 23 000 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/442307
Теги:
мусор, уголь, штраф, Бишкек
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