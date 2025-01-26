В отдельной части Бишкека не будет воды

28 января 2025 года будет прекращена подача питьевой воды с 10:00 часов до 20:00 часов в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности в районе Бишкека, ограниченного улицами:

- Скрябина – Тыныстанова – Радищева – Панфилова – Медерова до улицы Горького- Л.Толстого – Панфилова.

Отключение связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на городских водопроводных сетях диаметром 500 мм.

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.