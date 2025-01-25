Сотрудники Кочкорского РУВХ подозреваются в присвоении 1,5 млн сомов

Прокуратурой Нарынской области в Кочкорском районном управлении водного хозяйства проведена проверка, в ходе которой установлено, что сотрудники вышеуказанного управления вносили ложные сведения в расчетные ведомости для выплат заработных плат, в результате чего вышеуказанными должностными лицами были незаконно присвоены денежные средства в размере 1 млн. 559 тысяч 221 сомов, сообщает пресс-служба ГП КР.

По данному факту прокуратурой Нарынской области возбуждено уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса (злоупотребление должностным положением), переданное в СУ ОВД Нарынской области для проведения расследования.