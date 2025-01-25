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Сотрудники Кочкорского РУВХ подозреваются в присвоении 1,5 млн сомов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Прокуратурой Нарынской области в Кочкорском районном управлении водного хозяйства проведена проверка, в ходе которой установлено, что сотрудники вышеуказанного управления вносили ложные сведения в расчетные ведомости для выплат заработных плат, в результате чего вышеуказанными должностными лицами были незаконно присвоены денежные средства в размере 1 млн. 559 тысяч 221 сомов, сообщает пресс-служба ГП КР.

По данному факту прокуратурой Нарынской области возбуждено уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса (злоупотребление должностным положением), переданное в СУ ОВД Нарынской области для проведения расследования.


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URL: https://www.vb.kg/442310
Теги:
коррупция, Кочкорский район, Кыргызстан, прокуратура
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