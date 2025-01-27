Посол Индии в КР: Ожидается открытие прямого авиасообщения Бишкек-Дели

В Бишкеке прошел торжественный прием, посвященный 76-му Дню Республики Индии. На мероприятии присутствовали посол Индии в Кыргызстане Бирендер Сингх Ядава, заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Темирбек Эркинов, различные высокопоставленные гости, дипломаты, представители государственных органов и индийской диаспоры в Кыргызстане.

В ходе мероприятия гости могли насладиться индийской музыкой, танцами и традиционными блюдами индийской кухни.

Посол Индии в КР Бирендер Сингх Ядав подчеркнул несколько важных аспектов, связанных с развитием Индии и укреплением двусторонних отношений между странами.

"День Республики - это особенный день, который я считаю важным для каждого гражданина Индии. Именно 15 августа 1947 года наша страна, одна из древнейших цивилизаций, сделала важный шаг в истории, перейдя к национальному государству и приняв Конституцию. Этот документ стал основой нашей демократической политической системы, четко определяя полномочия государственных учреждений, защищая права граждан и закладывая принципы управления.

Индия гордится тем, что стала первой страной, которая предоставила своим гражданам всеобщее избирательное право, независимо от их касты, цвета кожи, религии, экономического или образовательного статуса. За десятилетия демократические традиции в нашей стране укрепились благодаря мирному проведению выборов и регулярной передаче власти.

Мы уверенно движемся к амбициозному видению "Viksit Bharat" к 2047 году, когда будем отмечать столетие независимости. Индия стала пятой экономикой мира, и прогнозы показывают, что уже через два года мы станем третьими. С темпами роста ВВП в 6,4% в 2023 году и прогнозируемыми 6,6% в 2024 году, наша цель - достичь экономики в 5 триллионов долларов в ближайшем будущем.

Рост нашей экономики сопровождается впечатляющим развитием инфраструктуры: строительством аэропортов, портов, скоростных автомагистралей, железных дорог и энергетических систем. Мы активно реализуем инициативу "Производите в Индии", чтобы превратить страну в производственный хаб, интегрированный в глобальные цепочки поставок. Особое внимание уделяется новым технологиям, таким как искусственный интеллект и зеленый водород.

Индия стала лидером в цифровых трансформациях, создав цифровую инфраструктуру, которая улучшила управление и позволила эффективно реализовывать социальные программы, снижая потери. Это уже значительно улучшило качество жизни простых граждан.

Экономический рост Индии всегда ориентирован на инклюзивность и устойчивость. Мы активно развиваем Международный солнечный альянс, Глобальный биотопливный альянс и другие инициативы, включая программу "MISSION LIFE". Мы гордимся, что продвигаем йогу, аюрведу и устойчивый образ жизни.

Особо хочу отметить, что Индия поддержала инициативу Кыргызстана по защите снежного барса и экосистемы.

Наши отношения с Кыргызстаном основаны на исторической и цивилизационной близости. Сегодня мы укрепляем стратегическое партнерство в области экономики, политики, обороны, культуры и развития. Мы активно работаем над реализацией соглашений и планируем развивать новые проекты через программу Индии по реализации "Проектов быстрого воздействия", направленных на развитие общества в Кыргызстане.

Индийская диаспора, в основном представлена студентами-медиками, является важным мостом дружбы между нашими странами. Я выражаю благодарность правительству Кыргызстана за поддержку наших граждан.

Также хочу поздравить доктора Према Кумара, первого из индийской диаспоры в Кыргызстане, награжденного премией Pravasi Bharatiya Samman Award 2025.

Ожидаемое регулярное авиасообщение между Дели и Бишкеком откроет новые горизонты для наших связей", - сказал он.