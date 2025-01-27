В результате пожара в турецком отеле Grand Kartal погибли 36 детей

В результате пожара в отеле Grand Kartal, расположенном на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, погибли 36 детей. Большое число несовершеннолетних объясняется тем, что в этот период в стране проходят каникулы, уточняет сайт Haberler.com.

Издание опубликовало список погибших детей, добавив, что им всем не было 18 лет. По данным журналистов, трагедия коснулась как минимум 30 семей, которые решили провести каникулы на популярном горнолыжном курорте.

Турецкие СМИ в эти дни часто публикуют истории о погибших. Например, известно, что пожар унес жизни семьи из 14 человек. Речь идет о сотруднице авиакомпании Turkish Airlines, заселившейся в гостиницу Grand Kartal с мужем, тремя детьми и еще девятью родственниками.

На данный момент, по информации прокуратуры провинции Болу, при пожаре в отеле погибли 79 человек. Еще два дня назад, 22 января, сообщалось о 76 жертвах.

Из силовых ведомств поступила информация о том, что 24 января задержали еще двух человек в рамках уголовного дела, открытого по факту пожара. Таким образом, количество фигурантов достигло 14. Ранее в Министерстве юстиции Турции уточнили, что под стражу были взяты заместитель главы Болу, замдиректора пожарной службы региона, владелец гостиницы, директор и управляющий отелем, а также руководитель компании, владеющей брендом Grand Kartal.

Пожар в отеле Grand Kartal вспыхнул в ночь на 21 января в ресторанной части здания на высоте 2200 метров. На момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев. Персонал начал эвакуацию, когда огонь стал заметен. Некоторые постояльцы пытались спастись, связывая простыни и спускаясь по ним из окон 12-этажного деревянного здания.

Пожарные прибыли на место через 40-45 минут после вызова, но, поскольку конструкция здания была деревянной, огонь распространился очень быстро.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате пожара. Соболезнования Эрдогану направили лидеры многих государств, в том числе президенты Узбекистана и Кыргызстана. 22 января объявили в стране днем национального траура.

Источник: Фергана