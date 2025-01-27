Мексиканский залив официально переименован в Американский

Новая администрация США переименовала Мексиканский залив в Американский. Об исполнении указа Дональда Трампа о восстановлении названий "в честь наследия американского величия" объявило министерство внутренних дел США, пишет Би-би-си.

Трамп объявил о том, что намерен переименовать Мексиканский залив в Американский 20 января в своей инаугурационной речи.

"Американский залив, ранее известный как Мексиканский залив, является одним из наиболее важных активов в истории и экономике страны", - говорится в заявлении Министерства внутренних дел США.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис уже начал использовать новое название. В частности, оно упоминается в последнем прогнозе погоды метеослужба штата.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ предложила переименовать Америку в América Mexicana, или Мексиканскую Америку.

Однако вряд ли переименование залива будет признано на международном уровне. В Мексике ранее заявляли, что название Мексиканский залив признано во всем мире и используется в качестве морского навигационного ориентира уже сотни лет.

Гора на Аляске и другие претензии Трампа

Накануне также стало известно, что Совет США по географическим названиям, который является федеральным органом, приступил к работе над выполнением указа президента Трампа о восстановлении имени бывшего президента Уильяма МакКинли на вершине Аляски.

Это самый высокий пик Северной Америки, который изначально был назван Гора Мак-Кинли в честь убитого в 1901-м году президента США Уильяма Мак-Кинли.

Но в 2015 году Барак Обама присвоил ей название Денали - на языке коренного населения. Этого много лет добивались группы коренных жителей Аляски, а также законодателей от обеих основных партий.

Однако в пятницу администрация Трампа назвала решение Обамы "оскорблением" МакКинли и распорядилась вернуть пику прежнее называние.

Против этого выступают многие жители Аляски, включая губернатора штата, но администрация Трампа не принимает это в расчет.

В своих предвыборных заявлениях Дональд Трамп также говорил о намерениях вернуть США контроль над Панамским каналом, что вынудило Панаму обратиться в ООН за поддержкой.

Также он говорил, что не исключает присоединения Канады и силового захвата Гренландии.