Китайский режиссер поймала "Бакай Банк" на плагиате

Не успели утихнуть разговоры вокруг "Бакай Банка" в связи с его "солидарностью" с банком "Керемет", как теперь у них назрел новый скандал. Напомним, ранее именно "Бакай Банк" первым в ответ на введение санкций против "Керемета" приостановил операции с опальным банком. Конкретно – приостановил операции, связанные с погашением кредитов и пополнением депозитов, а также с пополнением счетов и карт, оплатой по QR-коду. Недоступны теперь и манипуляции с картами "Керемета" в "бакаевских" банковских устройствах.

На этот раз режиссер из Китая Curry Tian обвинила "Бакай Банк" в самом грубом плагиате.

"Я впервые сталкиваюсь с плагиатом такого высокого уровня. Пожалуйста, объясните: @bakaibank.kg режиссер - я, @curry_tian @cyrussaidi продюсер LEAP для #OnePlus @OnePlus Nord Buds 3 Pro|Shhh-eer Silence, обеспечивающий сквозное исполнение от концепции до съемок. Плагиат почти идентичен, от движений камеры до постпродакшн дизайна", - написала она на своей странице в соцсети.

Пользователи интернета в комментариях также негативно отреагировали на плагиат "Бакай Банка". Тем самым, можно быть уверенным, что теперь у многих жителей как Китая, так и других стран в связи с этим скандалом сложится, в целом, не очень лицеприятное мнение о всем Кыргызстане, а это, как минимум, имиджевые потери для страны.