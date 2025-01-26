Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 91.13 - 92.12

Китайский режиссер поймала "Бакай Банк" на плагиате

450  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Не успели утихнуть разговоры вокруг "Бакай Банка" в связи с его "солидарностью" с банком "Керемет", как теперь у них назрел новый скандал. Напомним, ранее именно "Бакай Банк" первым в ответ на введение санкций против "Керемета" приостановил операции с опальным банком. Конкретно – приостановил операции, связанные с погашением кредитов и пополнением депозитов, а также с пополнением счетов и карт, оплатой по QR-коду. Недоступны теперь и манипуляции с картами "Керемета" в "бакаевских" банковских устройствах.

На этот раз режиссер из Китая Curry Tian обвинила "Бакай Банк" в самом грубом плагиате.

"Я впервые сталкиваюсь с плагиатом такого высокого уровня. Пожалуйста, объясните: @bakaibank.kg режиссер - я, @curry_tian @cyrussaidi продюсер LEAP для #OnePlus @OnePlus Nord Buds 3 Pro|Shhh-eer Silence, обеспечивающий сквозное исполнение от концепции до съемок. Плагиат почти идентичен, от движений камеры до постпродакшн дизайна", - написала она на своей странице в соцсети.

Пользователи интернета в комментариях также негативно отреагировали на плагиат "Бакай Банка". Тем самым, можно быть уверенным, что теперь у многих жителей как Китая, так и других стран в связи с этим скандалом сложится, в целом, не очень лицеприятное мнение о всем Кыргызстане, а это, как минимум, имиджевые потери для страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442322
Теги:
Кыргызстан, #Банк Бакай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  