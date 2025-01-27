Садыр Жапаров: Посмотрев на горнолыжную базу "Амирсой", я был поражён

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил горнолыжную базу "Амирсой" в Узбекистане. Мнение по этому поводу он написал на своей странице в соцсети.

"94% территории нашего государства занимают горы.

В каждой из наших семи областей могли бы быть такие горнолыжные курорты.

Но у нас их практически нет. Почему? Потому что с момента обретения независимости, от простых людей до президентов, мы занимались исключительно политикой.

У нас каждый день были митинги, каждый день - тои. На экономику, туризм и другие важные сферы не обращали внимания.

Посмотрев на горнолыжную базу "Амирсой", я был поражён. Мой коллега Шавкат Мирзиёев с нуля построил эту базу высокого уровня.

Нет слов. Молодец.

Сколько людей обеспечены работой! Миллионы туристов приезжают сюда отдыхать.

Уровень сервиса не уступает европейскому. Всё на высшем уровне.

Полчаса пути от Ташкента", - написал глава государства.