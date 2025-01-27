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Время отпустить обиды. Гороскоп с 27 января по 2 февраля

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Год Зелёной Деревянной Змеи начнётся на этой неделе, 29 января, в день Новолуния. Первый лунные сутки начнутся 20 января в 18 часов 36 минут бишкекского времени (15 часов 36 минут московского времени) и с этого момента в свои права и вступит Змея. Самое время отметить Новый год по Восточному календарю. Понедельник и вторник стоит посвятить завершению начатых ранее дел, подведению итогов, исправлению ошибок. Время отпустить обиды, дабы начать год Змеи без груза разочарований. В среду с момента Новолуния, важно строить мечты и планы. Идеальное время для построения карты желаний на 2025 год. Уже в четверг можно запускать новые проекты, экспериментировать и претворять в жизнь возникшие креативны, смелые желания. Удачен день для непродолжительных поездок. Можно приобретать оргтехнику, смартфоны. Пятница и суббота располагают к творчеству и романтике. Подходящее время для свиданий и романтических поездок. Удачны покупки .ювелирных украшений из серебра, вечерних нарядов. . Воскресенье – активный день. Полезны встречи, как деловые, так и дружеские, удачны поездки и покупки. Можно стричь волосы.

Овен – ожидается много поездок, встреч и общения, как сугубого делового, так и личного. Расширится круг общения, а возникшие в процессе разговора идеи удастся быстро претворить в жизнь. Удастся восстановить гармонию в доме, что прекратит пустые споры и направит энергию на созидание. Благодаря возникшим идеям увеличится поток финансовых поступлений, что позволит совершить значимые покупки для дома, начав год Змеи с обновления.

Телец – вовремя состоявшиеся встречи с руководством и влиятельными людьми, положительно повлияют на рост доходов и решение важных вопросов, связанных как с карьерой, так и собственным бизнесов. Вас услышат и окажут содействие. Удастся оформить необходимые документы. Разногласия с деловыми партнёрам, друзьями и родственниками будут преодолены, что откроет дорогу для реализации смелых планов. Возможны поездки, удачная сдаче экзаменов и тестоа.

Близнецы – финансовые вопросы решатся, благодаря чему будут преодолены возникшие затруднения. Появится настроение для общения, поездок, реализации новых проектов. Возникшие возможности позволят наверстать упущенное как в работе, так и учёбе. Станет гораздо насыщеннее личная жизнь. Встречи с друзьями, вечеринки в семейном кругу, развлекательные поездки, а также свидания станут хорошим началом года Змеи, который наступает на этой неделе. .

Рак – работы будет становиться всё больше, и вскоре вы с удивлением заметите, как дела полностью увлекли вас, оставив минимум времени для отдыха. Пока звёзды благоприятствуют увеличению доходов, действуйте решительно. Не забывайте также напомнить о возврате долгов или оплате за ранее выполненные задачи. Ваши близкие ждут, когда вы сможете купить необходимые вещи, а любимый человек будет рад получить подарок. Финансовая удача сейчас на вашей стороне, используйте этот шанс.

Лев – вас больше не будут тревожить мрачные предсказания. Наоборот, появятся оптимисты, которые разумно оценят перспективы делового сотрудничества и личных отношений, подскажут, как выйти из череды конфликтов и неудач. Любовь вновь войдёт в вашу жизнь как чудо, и важно открыться любимому человеку, чтобы сохранить это счастье. Ваши намерения совпадут с целями деловых партнёров или друзей, что поспособствует успешному заключению контракта.

Дева – спокойный ритм жизни даст возможность отдохнуть от суеты и чётче определить свои планы. Откроется шанс пообщаться с влиятельными людьми, а ваша ясность в изложении идей принесёт максимальную выгоду от этих встреч. Решатся вопросы с документами, финансами и долгами. Определённость придёт и в личной жизни. Подарок или интригующее сообщение станут началом важного разговора, который откроет новые перспективы.

Весы – вновь оживут идеи, которые вы обсуждали ранее с друзьями или партнёрами. Появятся подходящие условия для их реализации, а ваш прошлый опыт пригодится для успешного воплощения задуманного. Небольшие поездки станут практически неизбежными, но они пройдут легко и принесут пользу. А если вы устали искать любовь, обратите внимание на того, кто давно старается завоевать ваше внимание – возможно, это ваша судьба.

Скорпион – пересчитайте свои сбережения и планируйте предстоящие траты. Вы сможете выбрать стратегию, которая при минимальных вложениях принесёт максимальный результат. Выгодные сделки и дополнительная работа обеспечат финансовый прирост, позволяя обновить гардероб, начать ремонт или заключить сделку с недвижимостью. Домочадцы оценят ваши начинания и поддержат вас.

Стрелец – конфликты с любимым человеком уладятся, и вы осознаете, насколько вы дороги друг другу. Наладятся отношения с родственниками, а долгожданные встречи после разлуки наполнят сердце радостью. Неудачи в бизнесе останутся позади. У вас ещё есть время вернуться к исходной точке, учесть прошлые ошибки и попробовать снова. Появится возможность встретиться с нужным человеком и начать продуктивное сотрудничество.

Козерог – ваш опыт получит заслуженное признание и достойное финансовое вознаграждение. Укрепив свои позиции на работе и обеспечив стабильный доход, вы сможете переключиться на домашние дела: покупки, оформление документов, решение вопросов с недвижимостью. Все сделки будут обдуманными, и вы сделаете выбор в пользу действительно необходимых вещей для себя и своих близких.

Водолей – стоит рассказать правду, и это разрушит планы интриганов, отбив у них желание распространять слухи о вас. Открытость и решительность помогут развеять мифы, а друзья и коллеги поддержат ваши действия. Хорошее самочувствие вдохновит на масштабные проекты, для которых раньше не хватало энергии. Настроение будет благоприятным для поездок, свиданий и вечеринок, так что праздник пройдёт на ура.

Рыбы – отложите праздные разговоры, вечеринки и всё, что отвлекает от работы. Сейчас важно сосредоточиться на увеличении доходов, возможно, совмещая несколько видов деятельности. Заработанные деньги понадобятся для покупок, сделок с недвижимостью или ремонта. Домочадцы больше не готовы мириться с бытовыми неудобствами и могут устроить скандал, если вы упустите момент для изменений.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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