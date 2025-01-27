Задержан подросток за ложное сообщение о заложенной бомбе в "Азия Молл"

25 января в милицию поступило сообщение о том, что в торговом центре "Азия Молл" заложена бомба. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.259 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин М.А. 2007 года рождения и применена мера пресечения в виде наблюдения под присмотром родителей.

Напомним что, в результате проверок проведенных сотрудниками милиции, взрывчатых веществ на территории не было обнаружено.

Расследование продолжается.