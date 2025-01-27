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В Джалал-Абаде задержана блогер за вымогательство у предпринимателей

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Задержана гражданка О.Ж.С., более известная в социальных сетях как "Жазира Осмонова". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанная О.Ж.С., представляясь блогером, освещающим журналистские расследования, занималась вымогательством у представителей сферы бизнеса. Так, О.Ж.С., обвинив предпринимателя И.Ч.И. в незаконном сборе арендной платы с арендаторов одного из рынков Сузакского района Джалал-Абадской области, путем шантажа и угрозы проведения "журналистского расследования" с последующей публикацией материалов в интернет-пространстве, неоднократно получала от потерпевшей крупные суммы денежных средств.

Следует отметить, что О.Ж.С. является близкой связью другого известного блогера "Айки Мусаевой" которая ранее была задержана по аналогичному факту. В настоящее время следствием проверяется возможная причастность О.Ж.С. к другим подобным фактам. В связи с этим Главное управление ГКНБ КР по Джалал-Абадской области просит граждан, пострадавших от действий задержанного лица, обратиться в дежурную службу по номеру (03722) 5-60-49.


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URL: https://www.vb.kg/442330
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание, Сузакский район
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