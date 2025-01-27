В Юго-Восточной Азии стартует прокат фильма "Рай под ногами матерей"

В городе Куала-Лумпур (Малайзия) состоялся тестовый показ художественного фильма "Бейиш - эненин таманында" ("Рай – под ногами матерей") кыргызского режиссера Руслана Акуна. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в рамках показа состоялась встреча посла Кыргызской Республики в Малайзии Анвара Анарбаева с руководством малайзийкой дистрибьютерской компании ATriNaga, являющейся обладателем прав на прокат фильма на территории Малайзии. На встрече также присутствовали представители продюсерской группы режиссера Руслана Акуна.

По информации компании ATriNaga, начиная с 13 февраля 2025 года во всех крупных городах Малайзии стартует показ фильма. Лента выйдет в прокат на кыргызском языке, с субтитрами на малайском и английском языках.

Кроме того, компания ATriNaga в течение февраля и марта 2025 года запускает фильм в прокат на территории Индонезии, Сингапура и Брунея.

Предстоящий показ фильма "Бейиш - эненин таманында" на территории Малайзии и других стран региона станет первым в истории выходом кыргызского фильма в широкий прокат в Юго-Восточной Азии.

Посольство Кыргызской Республики в Малайзии оказывает содействие в информационной поддержке проката фильма.