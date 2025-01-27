МИД Кыргызстана уведомляет о новых миграционных правилах в США

В связи с текущими изменениями миграционной политики Соединенных Штатов Америки официальными властями страны предпринимаются меры по прекращению незаконной иммиграции на границе и выявлению лиц, находящихся в стране без законных оснований. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики настоятельно рекомендует гражданам Кыргызстана, находящимся на территории Соединенных Штатов Америки или планирующим поездку в эту страну, строго соблюдать новые положения миграционных законов и иметь при себе все необходимые документы, подтверждающие статус пребывания.

При возникновении дополнительных вопросов касательно пребывания в Соединенных Штатах Америки, министерство просит обращаться в Посольство Кыргызской Республики в США и Канаде, и Генеральное консульство Кыргызстана в г.Чикаго.

Посольство Кыргызской Республики в США и Канаде

2360, Massachusetts Avenue, NW, Washington D.C. 20008

kgconsulate.washington@mfa.gov.kg

+1 202 256 2924

+1 202 449 9823; +1 202 449 9822

Генеральное консульство Кыргызской Республики в г. Чикаго

ул. Норт Ла Салл 100/1610, г.Чикаго, Иллинойс, 60602

kgconsulate.сhicago@mfa.gov.kg

+1 312 929 34 42

+1 312 994 24 16