Жээнбек Кулубаев принял Посла КНР Лю Цзянпин

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Лю Цзянпин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, глава МИД поздравил посла КНР с назначением на высокий пост и пожелал успехов в новой дипломатической миссии в Кыргызстане. Он подчеркнул важность тесного взаимодействия посольства КНР в Бишкеке с Министерством иностранных дел Кыргызской Республики для дальнейшего укрепления кыргызско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства. Министр выразил уверенность, что Лю Цзянпин внесет значительный вклад в реализацию достигнутых договоренностей между двумя странами во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В свою очередь, Лю Цзянпин передала приветствия Жээнбеку Кулубаеву от Члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Министра иностранных дел КНР Ван И. Она выразила благодарность за оказанную поддержку и теплый прием в Кыргызстане, заверив, что приложит все усилия для укрепления двусторонних отношений, китайско-кыргызской дружбы и добрососедства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с предстоящими двусторонними мероприятиями на высоком и высшем уровнях, а также состояние и перспективы кыргызско-китайских отношений в политической и торгово-экономической сферах. Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках многосторонних форматов и реализации на территории Кыргызстана совместных инфраструктурных проектов.