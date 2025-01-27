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Влияние мирового рынка золота на экономику Кыргызстана

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В январе 2025 года стоимость золота на Лондонском межбанковском рынке демонстрировала волатильность. 2 января цена унции золота составляла $2 тысячи 646, а 6 января снизилась до $2 тысяч 633. Эта отметка пока является самой низкой за январь. Самая высокая цена - $2 тысячи 776 - зафиксирована 24 января.

Сравнивая стоимость за 2 и 24 января, можно отметить, что унция золота подорожала на $130, или 4,9 процента.

В данной статье мы попытаемся рассмотреть текущие тенденции на рынке золота, а также их возможное влияние на экономику Кыргызстана, как одного из ведущих производителей золота в Центральной Азии.

Мировые тенденции на рынке золота

С начала этого года золото демонстрирует устойчивость, несмотря на краткосрочные колебания цен. Главными факторами, поддерживающим спрос на драгметалл, стали снижение доходности облигаций США и ослабление американской валюты. Эти условия создают благоприятные перспективы для золота, которое традиционно считается "убежищем" для инвесторов в периоды экономической и геополитической нестабильности.

Эксперты утверждают, что золото будет по-прежнему оставаться в центре внимания инвесторов на фоне политической и финансовой нестабильности в разных регионах мира, а также высокого уровня задолженности отдельных государств. Согласно прогнозу StoneX, в 2025-м цена золота может превысить отметку в $3 тысячи за унцию, прежде чем начнется откат.

Прогнозы и влияние на Кыргызстан

Для нашей республики, которая является одним из ведущих производителей золота в Центральной Азии, текущие тренды на международном рынке золота имеют огромное значение. В 2024 году страна добыла 26 тонн золота.

И если в 2025-м объемы производства останутся на том же уровне, общий объем выручки производителей золота от продажи может составить от $2 миллиардов до $2,2 миллиарда, при том, что стоимость золота в среднем останется в диапазоне от $2 тысяч 400 до $2 тысяч 750 за унцию. Это существенная сумма для экономики государства, имеющая ряд важных экономических последствий.

Экономическое значение для Кыргызстана:

1. Высокие цены на золото способствуют увеличению выручки, что позволяет укрепить валютные резервы страны и снизить внешние экономические риски.

2. Также высокие цены на золото могут стимулировать дополнительные инвестиции в геологоразведку, добычу золота, а вместе с тем и создание новых рабочих мест.

3. Поступления от золота составляют значительную долю в государственном бюджете Кыргызстана. В прошлом году налоговые поступления от золотодобывающих компаний составили 16 миллиардов сомов, не учитывая других выплат, таких как налог на прибыль, закупки и социальные отчисления. Более высокие цены на золото могут привести к увеличению налоговых поступлений, а значит к улучшению финансовой ситуации в стране.

Перспективы на будущее

Позитивные прогнозы по золоту пока только на ближайшее будущее. Нужно помнить, что в долгосрочной перспективе цена может снизиться, особенно если мировая экономика станет стабильной и начнут дорожать серебро, медь и другие металлы.

Стратегия долгосрочного роста для республики должна включать не только инвестирование в золото, но и в новые технологические и экологически устойчивые отрасли. Важно не только максимально использовать текущие преимущества, связанные с высокой стоимостью золота, но и активно работать над созданием устойчивой экономической базы, ориентированной на инновации и диверсификацию производства.

И, несмотря на то что высокие цены на золото в 2025-м обещают значительные экономические выгоды, нужно помнить - зависимость от одного ресурса несет определенные риски.

Экономический обозреватель Тимур Саралаев


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URL: https://www.vb.kg/442338
Теги:
золото, цены, Кыргызстан
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