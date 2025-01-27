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Какие проводятся работы по снижению пробок в Бишкеке?

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В столице проходит итоговое заседание коллегии мэрии города Бишкек "Об итогах социально-экономического развития города Бишкек за 2024 год и задачах на 2025 год" под председательством председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Мэр Айбек Джунушалиев рассказал о проводимых работах по снижению пробок в столице.

Проблема пробок возникла не вчера, она обсуждается уже много лет. Однако до сих пор не решена. Пробки не ограничиваются только количеством автомобилей - плохое состояние дорог, узкие улицы, железнодорожные переезды, нехватка мостов, неисправные светофоры, погодные условия, аварии, часы-пик, отсутствие многоуровневых парковок и, что самое главное, человеческий фактор создают серьёзные проблемы.

Для решения данного вопроса необходим комплексный подход - это проектно-строительные работы, организационно-технические меры, а также крупные финансовые вложения.

В этом направлении мэрией города Бишкек была разработана концепция развития дорожной инфраструктуры и снижения транспортных пробок до 2030 года, поставлены ряд крупных задач, которые уже реализуются согласно плану.

Долгое время обсуждалась идея переноса железной дороги за пределы города, и вот теперь реальные шаги уже предпринимаются.

Подписан меморандум с китайской корпорацией "China Road" по строительству дорог и мостов, и сформирована рабочая группа для реализации проекта. Китайская сторона предложила три железнодорожных маршрута (северный, центральный и южный), и выбран северный маршрут. Этот железнодорожный путь будет проходить через северную объездную дорогу города. Реализация этого проекта решит проблему, которую долго обсуждали - прокладку железнодорожной дороги через город.

Внедряется система "умных светофоров". На 21 перекрёстке уже установлены цифровые системы управления движением. Работы в этом направлении продолжаются. В настоящее время в городе 378 светофорных перекрёстков.

Также в настоящее время реализуются два инвестиционных проекта по строительству парковок. В дополнение к этому, для таких комплексов определены ещё четыре локации, а также выбраны 10 мест для строительства роторных парковок.

Вместе с тем, пересматривается система платного паркинга на улицах с высокой плотностью автотранспорта. Эти работы будут осуществляться с привлечением инвесторов.


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URL: https://www.vb.kg/442339
Теги:
мэрия, пробки, Бишкек
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