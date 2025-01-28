Суд вынес приговор Дикому Арману

Суд вынес приговор Арману Джумагельдиеву, известному как Дикий Арман, по делу о январских событиях 2022 года, передает Tengrinews.kz.

Все судебные заседания и вынесение приговора проводились в закрытом режиме без допуска прессы.

Вынесение приговора было назначено на 10 утра 27 января. Представителям СМИ было разрешено наблюдать за залом суда в онлайн-режиме.

Приговором суда Джумагельдиев признан виновным в создании и руководстве организованной преступной группой, бандитизме, организации массовых беспорядков, похищении человека и незаконном лишении свободы. Суд приговорил Дикого Армана к 20 годам лишения свободы.

Ранее в YouTube появились видеозаписи закрытого судебного процесса над Арманом Джумагельдиевым, известным как Дикий Арман. Эта ситуация вызвала реакцию Генеральной прокуратуры.

Напомним, в феврале 2024 года сообщалось, что в Алматы и Шымкенте задержали членов ОПГ Дикого Армана.