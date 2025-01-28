К весеннему севу готовы 64,6 тысяч тонн семян зерновых колосовых культур

На сегодняшний день семеноводческими хозяйствами и хозяйствующими субъектами Кыргызстана засыпано 57,6 тысяч тонн семян зерновых колосовых культур при потребности в 64,6 тыс. тонн, что составляет 89,1% от потребности.

Из указанного объема засыпано 17,8 тыс. тонн семян яровой пшеницы при потребности в 20,5 тыс. тонн, что составляет 87,2% от потребности. Засыпка семян ярового ячменя составила 39,5 тыс. тонн при потребности в 43,9 тыс. тонн, обеспечено 89,96%. Потребление семян овса составило 15,7 тыс. тонн и накоплено 15,7 тыс. тонн, обеспеченность составила 100%.

А также потребление семян кукурузы составило 31,6 тыс.тонн, было засыпано 46,8 тыс. тонн. что привело к обеспеченности в 88,5%. В сфере масличных культур потребность составляет 48,6 тыс. тонны, накоплено-46,8 тыс. тонн, обеспеченность по ним достигла 96,2 %.

Кроме того, потребление семян хлопчатника составило 74 тыс. тонн, из них засыпано 63,5 тыс. тонн, что дает обеспеченность на уровне 85,7%. Также потребность семян табака составило 1,08 тыс. тонн, а засыпка 1,07 тыс. тонн, что обеспечивает 98,61%.