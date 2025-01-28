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Омурзак Толобеков: Совместно с Голливудом мы выпустим еще два фильма

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- Бакыт Басарбек
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Кыргызстанский киносценарист и продюсер Омурзак Толобеков вместе с голливудскими компаниями помимо кинокартины "Манас" работает ещё над рядом международных кинопроектов. Об этом редакции vb.kg рассказал он сам.

Опубликовав в соцсети фотографии с голливудскими кинопродюсерами и сценаристами кинокомпаний "Сони Пикчерс" и "Амазон студия", вы сообщили, что сейчас идёт подготовка к съемкам других совместных кинопроектов. О чём идёт речь?

⁃ Да в течение двух лет мы уже пятый раз приезжаем в США. В данное время мы работаем над кинопроектами "Америка-Евразия" и "Любовь президента". Кроме этого, фильм "Семетей - сын Манаса" находится сейчас на рассмотрении международных телеканалов и интернет-платформ, а по фильму "Манас" идут окончательные подготовительные работы.

О чем фильм "Америка-Евразия"?

⁃ Во времена Великой Отечественной войны солдат из Кыргызстана в Европе помогает трем гражданам США вырваться из окружения фашистов и попасть в американское посольство. Пройдут годы, СССР развалится, и через представительства международных организаций по Средней Азии американские друзья находят бывшего кыргызского солдата. И они знакомят своих сыновей. Через нескольких лет сын бывшего кыргызского солдата бизнесмен Руслан добивается крупных успехов в сфере бизнеса и политики. Но сгущается тучи над его головой, так как власть имущие организуют жесткое гонение. В такое критическое время его приглашают в Америку потомки друзей отца. Он с ними организует международный крупный бизнеспроект. Также в Америке в районе Манасхан встречается с представителями племени Бакайчы, которые похожи на кыргызов. Все действия, события - судьбы и любовь американцев и кыргызов сопровождаются драматическими событиями и интригами.

Кто будет снимать фильм "Америка-Евразия" и где он будет сниматься?

⁃ Сценарий принял американский крупный фонд по поддержке кинематографии. По творческой части взялась голливудская кинокомпания.

Сниматься же фильм будет в США, Европе и Турции.

А фильм "Любовь президента" о чем будет. Прототипом героя будет какой-то один из наших бывших президентов?

⁃ Когда мы сняли фильм "Президент и бомж" многие спрашивали: "Прототип президента Акаев или Бакиев?". Я отвечал им, что главный герой обобщенный и художественный персонаж". В новом проекте прообразом героя послужили почти все руководители среднеазиатских стран за последние четверть века. Как в популярном телесериале "Султан Сулейман" в нашем фильме будут показываттся семейные драмы руководителя государства.


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URL: https://www.vb.kg/442342
Теги:
Европа, кино, США, Турция, Кыргызстан, Манас
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