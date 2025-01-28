По логике депутатов, в Жумгале должен быть смог, но там его нет, - эксперт

Использовать казахстанский уголь в Бишкеке вместо отечественного ранее предложили в парламенте Кыргызстана. По мнению отдельных депутатов, эта мера помогла бы снизить уровень смога в столице Кыргызстана. В частности, депутат Балбак Тулобаев предложил запретить ввозить в Бишкек для отопления частного сектора уголь Кара-Кече. По его словам, его сжигание одна из главных причин вредных выбросов в атмосферу.

"Я уже раньше говорил, что надо построить во всех четырёх районах Бишкека большие склады. Туда завозить, например, казахстанский Шубаркульский уголь. У него низкая зольность, значит, он будет вредить столичной атмосфере гораздо меньше по сравнению с нашим углём. Расфасуйте по мешкам и продавайте населению", - предложил народный избранник.

С мнением депутата не совсем согласился председатель правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбек Камчыбеков, по словам которого, необходимо вначале провести исследование на предмет вреда кара-кечинского угля.

"С одной стороны, правильно, что депутаты ЖК поднимают этот вопрос. Так как проблема крайне серьезная, когда наш город даже входил в первую тройку городов по уровню загрязнения воздуха. С другой - я не совсем согласен, что самой большей причиной смога является именно уголь Кара-Кече.

Угольное месторождение Кара-Кече входит в Кавакский угольный бассейн. Там везде добывается бурый уголь Б3. Уголь на месторождении Кара-Кече добывается с 1985 года. Сейчас уголь добывается с пласта, который называют "основным". Следующий слой называется "сложным". По предварительным прогнозам, в целом, там имеется 190 млн тонн угля.

Остановлюсь на технических характеристиках этого угля. К примеру, зольность этого угля равна от 6 до 10 процентов. Состав серы равен чуть более 1 процента. Влажность – до 15 процентов. Кроме этого, при горении этот уголь выделяет, так называемые, летучие вещества, объем которых составляет 40 процентов. Теплотворная способность, то есть, сколько тепла выделяет при горении 1 кг, равна от 3500 до 5000 кКал/кг.

Теперь что касается предложения заменить уголь Кара-Кече в Бишкеке на казахстанские угли Шабыркуль и Кара-Жыра. Все эти угли является каменными в отличие от угля Кара-Кече, который является бурым. Кроме того, теплотворная способность их более высокая, начиная с 5000 кКал/кг и выше. Но по других характеристикам почти нет отличий: зольность этих казахстанских углей составляет около 10 процентов, влажность – 15-20 процентов, состав серы также доходит до 1 процента, летучие вещества – если в Кара-Кече до 40 процентов, то в этих углях до 50 процентов. Основной же показатель, который влияет на смог, это состав смолы, при сжигании которой больше выделяется сажи. Так почему же, если мы стали больше использовать уголь Кара-Кече, смог не исчезает? Да все потому, что на той же бишкекской ТЭЦ мы еще полностью не перешли на наш отечественный уголь. Точнее, объем угля Кара-Кече на столичной ТЭЦ составляет 50 процентов, остальное все из Казахстана. То есть на ТЭЦ также жгут и казахстанский уголь, в котором больше смолы, которая, как я говорил, напрямую влияет на смог. Поэтому нужно провести исследования, какой именно уголь больше влияет на смог", - сказал Дуйшенбеков.

Вторая причина смога, продолжил эксперт, не только в угле. По его словам, в одном только Бишкеке зарегистрировано 460 тысяч автомобилей, из которых 80 процентов являются старыми.

"А сколько вокруг Бишкека сел и жилмассивов, где также имеется огромное количество старых автомобилей. В Минприроды уже неоднократно заявляли, что более 80% транспорта не имеют катализаторов, что в свою очередь безусловно влияет на смог. Поэтому здесь также важно провести исследования.

Третья причина – от Бишкека до Сокулука в одну сторону и до Канта в другую – расположены кирпичные, цементные и подобного рода заводы, специфический дым которых с учетом розы ветров влияет на появление смога в Бишкеке.

Поэтому говорить, что основной причиной смога является именно уголь Кара-Кече не совсем верно. Приведу пример: Жумгальский район расположен в впадине в окружении гор. Там все топятся углем Кара-Кече и получается должен быть смог, но его там нет. Ведь именно там по логике некоторых наших депутатов должен быть смог. Было бы правильнее им самим на практике сравнить эти два вида угля, и потом уже делать выводы.

Опять же я неоднократно уже говорил о строительстве на месторождении Кара-Кече комбината по обогащению угля, где можно будет снизить зольность, состав серы, летучие вещества и так далее. Тогда вред от нашего угля еще более снизится, и значит воздух в столице будет еще чище", - добавил председатель правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР.

Отметим, по данным министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медера Машиева, на сегодняшний день в рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха Бишкек находится на 21-м месте. Министр на заседании ЖК привел статистику, согласно которому причиной смога является:

- сжигание угля в частном секторе - 40%;

- выхлопные газы старых авто - 30%;

- ТЭЦ - 15%;

- пыль, переносимая ветром - 13,5%;

- производственные предприятия - 1,4%.

Он также назвал основные причины смога - это отсутствие катализаторов у 85 процентов автомобилей в стране, увеличение количества жилмассивов вокруг столицы, хаотичное, неплановое строительство и вырубка деревьев.