ФК "Аль-Хиляль" и Неймар расторгли контракт

Саудовский футбольный клуб "Al-Hilal" и бразильский футболист Неймар договорились расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

"ФК "Al-Hilal" и Неймар JR договорились расторгнуть свои контрактные отношения по обоюдному согласию. Клуб выражает свою благодарность и признательность Неймару за то, что он сделал на протяжении всей своей карьеры в Al-Hilal, и желает игроку успехов в его карьере", - говорится в сообщении футбольного клуба.

Отметим, по данным СМИ, Неймар в Европе выступал за "Барселону" и "ПСЖ", становился чемпионом Испании и Франции, вместе с "сине‑гранатовыми" выиграл Лигу чемпионов. Цвета "Аль‑Хиляля" он защищает с 2023 года.