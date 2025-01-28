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ФК "Аль-Хиляль" и Неймар расторгли контракт

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- Самуэль Деди Ирие
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Саудовский футбольный клуб "Al-Hilal" и бразильский футболист Неймар договорились расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

"ФК "Al-Hilal" и Неймар JR договорились расторгнуть свои контрактные отношения по обоюдному согласию. Клуб выражает свою благодарность и признательность Неймару за то, что он сделал на протяжении всей своей карьеры в Al-Hilal, и желает игроку успехов в его карьере", - говорится в сообщении футбольного клуба.

Отметим, по данным СМИ, Неймар в Европе выступал за "Барселону" и "ПСЖ", становился чемпионом Испании и Франции, вместе с "сине‑гранатовыми" выиграл Лигу чемпионов. Цвета "Аль‑Хиляля" он защищает с 2023 года.


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URL: https://www.vb.kg/442353
Теги:
Саудовская Аравия, футбол, Бразилия
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