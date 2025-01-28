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9 медалей завоевали боксеры из Оша на чемпионате КР по боксу среди юношей

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На прошедшем накануне чемпионате Кыргызской Республики по боксу среди юношей (2009-2010 г.р.) 9 боксеров заняли призовые места, трое их выиграли первое место. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в общекомандном зачете команда боксеров из Оша заняла 1 место. Так, победителями стали:

1 место - Абиджанов Худайберди (48-кг), Акрамов Зубаир (57-кг), Абдуллаев Давуд (60-кг);

2 место - Бакалов Ибрагим (80-кг);

3 место - Азизбеков Исматулло (50-кг), Саргалтаев Барсбек (63-кг), Абдыгапаров Умар (66-кг), Ысмаилов Байкен (70-кг), Дуйшоналиев Кутман (63-кг).

Победители и призеры турнира примут участие в Чемпионатах Азии и других международных первенствах.


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URL: https://www.vb.kg/442358
Теги:
бокс, Ош, чемпионат, Кыргызстан
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