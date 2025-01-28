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На границе США и Мексики произошла перестрелка

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На границе США и Мексики произошла перестрелка между пограничниками и мигрантами, сообщает Fox News.

По данным телеканала, группа нелегальных мигрантов пыталась пересечь границу, однако сотрудники пограничного патруля США открыли огонь и остановили их. В результате стрельбы никто не пострадал.

Перестрелка произошла вблизи острова Фронтон, расположенного на реке Рио-Гранде, по которой проходит граница между Соединенными Штатами и Мексикой. Fox News отмечает, что Фронтон также называют "островом Картеля" из-за преступной деятельности там. Как указывает телеканал, мигранты, с которыми пограничники вступили в перестрелку, могут быть членами наркокартеля.

Источник: РБК


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URL: https://www.vb.kg/442359
Теги:
граница, перестрелка, США
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