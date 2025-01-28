Как уберечь личные данные от кибератак и мошенников

Сегодня, 28 января, отмечается Международный день защиты персональных данных.

Цифровая трансформация и стремительное развитие технологий сделали данные одним из самых ценных ресурсов современности. Однако с этим также возросли риски: утечки информации, кибератаки и незаконное использование персональных данных.

Как сообщает Агентство по защите персональных данных, Международный день защиты персональных данных призван привлечь внимание к этим вызовам и подчеркнуть, что защита информации - это не только право, но и ответственность каждого.

Мы ежедневно оставляем следы в интернете: регистрируемся на сайтах, совершаем покупки, используем приложения и делимся информацией в социальных сетях. Однако не все задумываются о том, насколько важно сохранять контроль над своими личными данными.

Персональные данные - это ключ к вашей виртуальной и реальной жизни. Утечка или неправомерное использование этой информации может привести к финансовым потерям, кражам личности, компрометации личной жизни и другим серьезным последствиям.

Почему важно защищать свои данные?

Безопасность личной жизни. Право на конфиденциальность - это одно из основных прав человека.

Предотвращение мошенничества. Ваши данные могут быть использованы для финансовых махинаций или создания поддельных аккаунтов.

Контроль над информацией. Только вы должны решать, кто и как использует ваши данные.

Как защитить свои данные?

Используйте надежные пароли и меняйте их регулярно.

Включайте двухфакторную аутентификацию для аккаунтов.

Не открывайте подозрительные письма и ссылки, чтобы избежать фишинга.

Ограничивайте количество информации, которую вы предоставляете в интернете.

Проверяйте настройки конфиденциальности в соцсетях и приложениях.