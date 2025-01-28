Погода
$ 87.36 - 87.81
€ 91.13 - 92.12

Как уберечь личные данные от кибератак и мошенников

141  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 28 января, отмечается Международный день защиты персональных данных.

Цифровая трансформация и стремительное развитие технологий сделали данные одним из самых ценных ресурсов современности. Однако с этим также возросли риски: утечки информации, кибератаки и незаконное использование персональных данных.

Как сообщает Агентство по защите персональных данных, Международный день защиты персональных данных призван привлечь внимание к этим вызовам и подчеркнуть, что защита информации - это не только право, но и ответственность каждого.

Мы ежедневно оставляем следы в интернете: регистрируемся на сайтах, совершаем покупки, используем приложения и делимся информацией в социальных сетях. Однако не все задумываются о том, насколько важно сохранять контроль над своими личными данными.

Персональные данные - это ключ к вашей виртуальной и реальной жизни. Утечка или неправомерное использование этой информации может привести к финансовым потерям, кражам личности, компрометации личной жизни и другим серьезным последствиям.

Почему важно защищать свои данные?

Безопасность личной жизни. Право на конфиденциальность - это одно из основных прав человека.

Предотвращение мошенничества. Ваши данные могут быть использованы для финансовых махинаций или создания поддельных аккаунтов.

Контроль над информацией. Только вы должны решать, кто и как использует ваши данные.

Как защитить свои данные?

Используйте надежные пароли и меняйте их регулярно.

Включайте двухфакторную аутентификацию для аккаунтов.

Не открывайте подозрительные письма и ссылки, чтобы избежать фишинга.

Ограничивайте количество информации, которую вы предоставляете в интернете.

Проверяйте настройки конфиденциальности в соцсетях и приложениях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442372
Теги:
информационные технологии, безопасность
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  