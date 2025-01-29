Хуршит Лутфуллаев: Мы ставим перед ФК "Азия гол" высокую планку

Лутфуллаев Хуршит Мухтаржанович - является новым спортивным директором футбольного клуба "Азия гол". Ранее он работал детским тренером в "Абдыш-Ате", и был главным тренером "Абдыш-Аты-2". В сентябре 2017 года вошёл в тренерский штаб юношеской (до 19 лет) сборной Кыргызстана. А в 2018 году был главным тренером высшей лиги ФК "Академия" (Ош). В 2019 году он главный тренер ФК "Алга".

С 2020 года по 2024 - генеральный менеджер ФК "Абдыш-Ата", и за этот период команда стала трехкратным чемпионом КР, чемпионом премьер-лиги и на кубке АФК дошла до полуфинала.

Как рассказал редакции vb.kg сам спортивный директор футбольного клуба Хуршит Лутфуллаев, "Азия гол" - это футбольная академия, которая основана в 2019 году.

"В этой академии есть детско-юношеские команды от U-13 до U-16. Профессиональным футбольным клубом он стал с 1 января 2025 года. В составе клуба будут взрослая и юниорская команды, а также U-17 и U-18. Потому что все команды премьер-лиги, которые будут играть в чемпионате Кыргызстана в этом сезоне, должны иметь команду дублеров.

На данный момент у клуба нет женской команды, как этого требует регламент, но это в процессе создания. К лету в клубе планируется открыть женскую футбольную команду, включая тренера", - сказал он.

Хуршит Мухтаржанович, что вы можете сказать об игроках вашей команды? Кто входит в их состав?

О составе команды скажу так: это молодёжь 23-25 лет, молодые ребята, которые еще не раскрыли свои таланты и есть ребята, которые играли в Медиа-лиге.

Цель команды в новом сезоне?

Участие в Чемпионате страны – это основная цель клуба. Также целью клуба является повышение уровня игры нашей команды. Участие в Чемпионате подготовит игроков клуба к переходу в Национальную и Молодежную сборные.

Задачей клуба на 2025 год - это также и улучшение инфраструктуры. На данный момент идет полным ходом реконструкция стадиона в Сокулуке, который должен быть готов, как ожидается, в сентябре 2025 года.

Напомним читателям, что с момента назначения главы Госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева на должность президента Кыргызского футбольного союза (КФС), по всему Кыргызстану начались глобальные реконструкции футбольных полей и стадионов, приближая нашу республику к европейским стандартам.

Пожелаем новому Футбольному клубу "Азия гол" удачи в новом сезоне и побед.