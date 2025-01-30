В Баткенской области в 2025 году начнется строительство трех стадионов

Генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Медер Сыдыков посетил с рабочим визитом Баткенскую область, сообщает пресс-служба КФС.

В ходе визита Сыдыков ознакомился с ходом работ на стадионах, которые будут построены в Баткенской области, а также встретился с мэрами городов Баткен, Кызыл-Кия и Раззаков.

"На 2025 год запланировано строительство и реконструкция около 20 футбольных объектов. Планируется построить три стадиона в городах Баткен, Кызыл-Кия и Раззаков", - говорится в сообщении КФС.