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В Баткенской области в 2025 году начнется строительство трех стадионов

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- Самуэль Деди Ирие
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Генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Медер Сыдыков посетил с рабочим визитом Баткенскую область, сообщает пресс-служба КФС.

В ходе визита Сыдыков ознакомился с ходом работ на стадионах, которые будут построены в Баткенской области, а также встретился с мэрами городов Баткен, Кызыл-Кия и Раззаков.

"На 2025 год запланировано строительство и реконструкция около 20 футбольных объектов. Планируется построить три стадиона в городах Баткен, Кызыл-Кия и Раззаков", - говорится в сообщении КФС.


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URL: https://www.vb.kg/442384
Теги:
Баткенская область, футбол, Кыргызстан
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