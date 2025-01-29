Кыргызстан и Узбекистан обсудили совместные промышленные проекты

Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан Саидом Ниязходжаевым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр поздравил посла с назначением на ответственную должность и выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Во время встречи стороны обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества. Бакыт Сыдыков отметил важность запуска ряда совместных промышленных проектов, которые способны стать драйвером для наращивания взаимной торговли и реализации совместных инициатив. Узбекская сторона подчеркнула свою заинтересованность в укреплении экономического взаимодействия, включая реализацию совместных проектов, развитие торговых отношений, обмен передовыми технологиями, а также привлечение инвестиций в ключевые отрасли.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить активную работу над продвижением обсужденных инициатив и укреплением двусторонних связей, что отвечает интересам обоих государств.