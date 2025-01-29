Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 90.77 - 91.78

В Бишкеке проводят еженедельные рейды для улучшения работы транспорта

258  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальное предприятие "Бишкекский городской транспорт" проводит рейды с целью улучшения качества транспортных услуг. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, проведена проверка соблюдения правильности остановки автобусов на остановочных комплексах, состояния чистоты муниципального транспорта, соответствие формы водителей, а также проверка оплаты проезда пассажирами.

Рейдовые мероприятия организованы для повышения культуры обслуживания и обеспечения безопасности пассажиров.

В ходе проверки составлены акты на нескольких водителей, нарушивших правила и работавших без формы. В случае продолжения нарушений в отношении водителей будут приняты соответствующие меры.

Отметим, что данные мероприятия проводятся еженедельно по вторникам, четвергам и пятницам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442387
Теги:
рейд, Бишкек, общественный транспорт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  