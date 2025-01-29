В Бишкеке проводят еженедельные рейды для улучшения работы транспорта

Муниципальное предприятие "Бишкекский городской транспорт" проводит рейды с целью улучшения качества транспортных услуг. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, проведена проверка соблюдения правильности остановки автобусов на остановочных комплексах, состояния чистоты муниципального транспорта, соответствие формы водителей, а также проверка оплаты проезда пассажирами.

Рейдовые мероприятия организованы для повышения культуры обслуживания и обеспечения безопасности пассажиров.

В ходе проверки составлены акты на нескольких водителей, нарушивших правила и работавших без формы. В случае продолжения нарушений в отношении водителей будут приняты соответствующие меры.

Отметим, что данные мероприятия проводятся еженедельно по вторникам, четвергам и пятницам.