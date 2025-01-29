Посол КР в США официально приступил к дипломатической миссии

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в США Айбек Молдогазиев вручил копии верительных грамот и.о. гаве протокола Государственного департамента США Эббигейл Джонс. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
По ее данным, церемония прошла в Blair House, гостевом доме президента США.
В ходе церемонии вручения копий верительных грамот Молдогазиев выразил готовность к дальнейшему развитию кыргызско-американского сотрудничества.
Глава протокола Госдепартамента США, поздравив посла с назначением на ответственную должность, пожелала ему успехов в дипломатической деятельности.
В рамках мероприятия стороны кратко обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и подтвердили приверженность к дальнейшему развитию отношений.