В Баткене выявили незаконный ввоз семян, проводов и лекарств

Сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Баткен" задержали в городе Баткен автомобиль марки "Mercedes-Benz 416CDI", следовавший по маршруту "Раззаков-Баткен-Ош". Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

По ее данным, транспортное средство под управлением гражданина Кыргызстана "Б.Б.А." было остановлено для проверки. В результате таможенного досмотра в грузовом отсеке обнаружены товары без сопроводительных документов. Среди них:

- Электропроводниковая продукция: 200 рулонов алюминиевых изолированных проводов (2 840,1 кг), 10 рулонов алюминиевой проволоки А35 (839 кг) и пластиковые распределительные щитки.

- Медицинские препараты: 48 000 ампул "Дексаметазона", 4 000 кассет "Ранитидина" и 1 958 кассет комбинированных препаратов "Мифепристон и Мизопростол".

- Семена и сельскохозяйственная продукция: 361 мешок семян овощей и бахчевых культур производства Нидерландов, а также рис. Общий вес изъятых товаров составил 4 048 кг.

Товары и транспортное средство направлены на временное хранение в ОСОО "Кайырма+Дума". Материалы дела переданы в Следственный сектор Южного региона следственного управления ГТС, факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП.