КР обновляет климатические цели для ускорения климатических действий

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики начало работу над подготовкой новых Определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ), известных как ОНУВ 3. Эти планы предусматривают цели по снижению выбросов до 2035 года, соответствующие ограничению глобального потепления до 1,5°C, а также повышению устойчивости к климатическим воздействиям.

Представители правительства, международных организаций, гражданского общества и частного сектора собрались для определения приоритетов Кыргызстана по климатическим обязательствам на 2025–2030 годы в рамках Парижского соглашения. Обсуждения были сосредоточены на сокращении выбросов парниковых газов, укреплении климатической адаптации и мобилизации финансовых ресурсов для устойчивого развития.

Кыргызстан, являясь страной с низким уровнем выброса парниковых газов, тем не менее, страна сталкивается с серьезными последствиями изменения климата. Тающие ледники, резкие погодные скачки и растущие риски для уязвимых сообществ ежедневно напоминают нам о необходимости срочных действий. Кыргызстан остается приверженным целям Парижского соглашения. Заявления Президента Садыра Жапаровым цели достичь углеродной нейтральности к 2050 году показывает как амбиции, так и ответственность за вклад в глобальные решения.

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев подчеркнул важность достигнутого прогресса и призвал объединить усилия по преодолению климатических вызовов.

Моника Ризал, заместитель Постоянного представителя ПРООН, в своем вступительном слове отметила: "ОНУВ 3 – это не просто план, это видение будущего Кыргызстана – амбициозного, инклюзивного и достижимого. Оно направлено на защиту уязвимых сообществ, вовлечение женщин и молодежи в принятие решений, а также на привлечение частного сектора к продвижению инноваций и зеленого финансирования. Эти элементы имеют ключевое значение для трансформации экономики Кыргызстана и повышения устойчивости к климатическим воздействиям."

ПРООН продолжит тесное сотрудничество с правительством и заинтересованными сторонами в подготовке и реализации ОНУВ 3, уделяя особое внимание инклюзивным и основанным на фактах решениям. Успех этих усилий будет зависеть от тесного сотрудничества между всеми секторами общества, включая местные сообщества, частные предприятия и партнеров по развитию.

В преддверии подачи новых ОНУВ в 2025 году Кыргызстан стремится укрепить свою устойчивость к изменениям климата, внести вклад в глобальные усилия по ограничению потепления до 1,5°C и открыть возможности для устойчивого развития. Основное внимание теперь уделяется конкретным действиям и партнерствам для достижения поставленных целей. Сильное сотрудничество между правительством, международными организациями, частным сектором, женщинами и молодежью станет ключевым фактором в обеспечении того, чтобы ОНУВ привели к значимым и результативным действиям в области климата.