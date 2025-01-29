Дастанбек Конокбаев стал новым президентом Детской футбольной лиги КР

Дастанбек Конокбаев стал новым президентом Детской футбольной Лиги Кыргызстана. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

Отмечается, что Конокбаев - вице-президент Кыргызского футбольного союза и представитель Футбольной ассоциации Центральной Азии в Исполнительном комитете Азиатской футбольной конфедерации (АФК).

Следует отметить, что Детская футбольная Лига является организацией, отвечающей за развитие футбола среди детей и подростков в Кыргызской Республике.

"Кыргызский футбольный Союз желает Дастанбеку Конокбаеву успехов!", - говорится в сообщении пресс-службы КФС.КФС.